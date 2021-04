Parata dei faraoni al Cairo: atmosfera da film storico (Di sabato 3 aprile 2021) Si è svolta stasera alle 18, la grande Parata dei faraoni al Cairo, denominata “Pharaohs Golden Parade” organizzata dal ministero del Turismo e delle Antichità egiziane. La sfilata ha visto protagoniste 22 mummie tra re e regine d’Egitto appartenenti alla dinastia 17° 18° 19° e 20°. Tra le quali citiamo la regina Hatshepsut, alla quale Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Si è svolta stasera alle 18, la grandedeial, denominata “Pharaohs Golden Parade” organizzata dal ministero del Turismo e delle Antichità egiziane. La sfilata ha visto protagoniste 22 mummie tra re e regine d’Egitto appartenenti alla dinastia 17° 18° 19° e 20°. Tra le quali citiamo la regina Hatshepsut, alla quale

Advertising

GiorgioSivocci : La parata d'oro dei faraoni: mummie in corteo per le strade del Cairo La parata d'oro dei faraoni: mummie in corteo… - poeticaOdissea : Se avete perso la parata dei faraoni in #Egitto, potete recuperarla su Youtube. Emozionante... Indescrivibile il f… - maurizio_62 : @MicheleGiorgini @FBiasin A parte che qualche parata l'ha fatta, essere assediati nella nostra area e salvarci graz… - OperaFisista : La parata dei Faraoni, al Cairo sfilano 22 mummie. E sui social si teme la 'maledizione' - maxmoratti69 : @Tg1Rai ho trovato vergognoso questo sera la trasmissione del servizio sulla parata delle mummie in Egitto. Vero e… -