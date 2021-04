Papa: 'Anche in questi bui di pandemia non dobbiamo perdere la speranza' (Di sabato 3 aprile 2021) 'E' possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) 'E' possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti.dalle macerie del nostro cuore Dio può ...

