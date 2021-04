MotoGP, vento e nuvola di sabbia a Losail! Condizioni al limite nelle FP3 – VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) Un fortissimo vento si è abbattuto sulla pista di Losail, dove si stanno disputando le prove libere 3 del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Folate violentissime hanno sferzato sul circuito e hanno sollevato tantissima sabbia, visto che la pista si trova sostanzialmente in mezzo al deserto. Si è alzata una vera e propria nuvola carica di granelli di sabbia, tipica di queste zone. Condizioni davverro complicatissime, che hanno messo a durissima prova tutti i centauri. Gli ultimi 45 minuti a disposizione degli atleti si sono rivelati particolarmente ardui ed è stato impossibile migliorare i tempi realizzati nella giornata di ieri, dunque si sono congelate le prime dieci posizioni utili per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche. I piloti torneranno in pista più ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Un fortissimosi è abbattuto sulla pista di Losail, dove si stanno disputando le prove libere 3 del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale. Folate violentissime hanno sferzato sul circuito e hanno sollevato tantissima, visto che la pista si trova sostanzialmente in mezzo al deserto. Si è alzata una vera e propriacarica di granelli di, tipica di queste zone.davverro complicatissime, che hanno messo a durissima prova tutti i centauri. Gli ultimi 45 minuti a disposizione degli atleti si sono rivelati particolarmente ardui ed è stato impossibile migliorare i tempi realizzati nella giornata di ieri, dunque si sono congelate le prime dieci posizioni utili per accedere direttamente al Q2 delle qualifiche. I piloti torneranno in pista più ...

Advertising

P300it : #Moto2 | #DohaGP: Sam Lowes il più veloce in una FP3 con tantissimo vento, ma il suo 2:00.878 è lontanissimo dai te… - sportface2016 : #MotoGP, raffiche di vento impressionanti al #DohaGP durante le FP3 di oggi: VIDEO - corsedimoto : MOTO3 - Jason #Dupasquier stampa il miglior tempo nel ventoso terzo turno di libere. Seguono #Foggia e #McPhee,… - P300it : #Moto3 | #DohaGP: Jason Dupasquier il più veloce nella FP3 in 2:07.244, davanti a Foggia (penalizzato) e McPhee. Ne… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Bagnaia: 'Il vento non è un problema per Ducati. Suzuki e Yamaha lo sono': VIDEO - 'Mi viene tutto facile, è bastato cambi… -