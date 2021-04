MotoGP Doha: Quartararo sfida il vento e fa sue le FP3. Rossi in Q1 (Di sabato 3 aprile 2021) Forte vento e sabbia in pista: in questo scenario si sono aperte le prove libere 3 della MotoGP in Qatar. Un turno che quindi non ha regalato colpi di scena e che ha visto non proprio tutti i piloti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 aprile 2021) Fortee sabbia in pista: in questo scenario si sono aperte le prove libere 3 dellain Qatar. Un turno che quindi non ha regalato colpi di scena e che ha visto non proprio tutti i piloti ...

Advertising

mire99486967 : RT @ilgladiatore36: #MotoGP : #DohaGP Fp3: Quartararo davanti a tutti, Mir e #Rossi in Q1 - ilgladiatore36 : #MotoGP : #DohaGP Fp3: Quartararo davanti a tutti, Mir e #Rossi in Q1 - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Doha in DIRETTA: segnali di ripresa per Valentino Rossi. FP4 e qualifiche dalle 18.20 - rossi_anton78 : Perché Mir a Doha venerdì è rimasto fuori dalla top 10? - P300it : Motomondiale | GP Doha 2021, sintesi della FP3 ? di Alyoska Costantino ?? -