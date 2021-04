Milan, zero tiri in porta nel primo tempo: è già la terza volta (Di sabato 3 aprile 2021) Finisce a reti inviolate il primo tempo di Milan-Sampdoria, quarantacinque minuti in cui la squadra di Stefano Pioli non si è mai resa pericolosa Finisce a reti inviolate il primo tempo di Milan-Sampdoria, quarantacinque minuti in cui la squadra di Stefano Pioli non si è mai resa pericolosa. Questa é la terza volta che il Milan non effettua nemmeno un tiro nello specchio in un primo tempo di questa Serie A: le precedenti contro lo Spezia (a febbraio) e contro l’Atalanta (a gennaio). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Finisce a reti inviolate ildi-Sampdoria, quarantacinque minuti in cui la squadra di Stefano Pioli non si è mai resa pericolosa Finisce a reti inviolate ildi-Sampdoria, quarantacinque minuti in cui la squadra di Stefano Pioli non si è mai resa pericolosa. Questa é lache ilnon effettua nemmeno un tiro nello specchio in undi questa Serie A: le precedenti contro lo Spezia (a febbraio) e contro l’Atalanta (a gennaio). Leggi su Calcionews24.com

