METEO del Nord America in Europa | sferzata dall’Artico | crollo temperatura anche di 20°C

(Di sabato 3 aprile 2021) L’anticiclone africano ha portato un’ondata di caldo senza precedenti nei giorni scorsi in, con valori termici da record negli ultimi giorni di marzo. La colonnina di mercurio si è spinta fino a raggiungere picchi tipicamente estivi in molte nazioni d’. La rimonta d’aria calda africana ha investito in pieno la Penisola Iberica, la Francia, l’Inghilterra ed il BeNeLux. In Spagna si sono toccati nell’ultimo giorno di marzo i 32 gradi a Cordova e Badajoz. Gran caldoin Portogallo, dove si sono superati i 30 gradi nei dintorni di Porto. In Francia il caldo record ha colpito soprattutto la fascia occidentale atlantica, con punte di 29 gradi a Ciboure e fino a sfiorare i 30 gradi nella parte sud-occidentale del paese. Non è stata risparmiata nemmeno Parigi, con il nuovo record mensile di oltre 26 gradi. Il precedente ...