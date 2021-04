LIVE – Fortitudo Bologna-Brescia, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 aprile 2021) Fortitudo Lavoropiù Bologna e Germani Brescia si sfidano nel 25° turno di Serie A1 2020/2021. Il momento è delicato per entrambe: la Effe ha perso il derby per la terza volta in quattro incroci stagionali ed è dunque rimasta nel gruppone da 5 squadre che, stazionando a 16 punti, si trova a metà strada tra i playoff e la retrocessione. Ha appena una vittoria più la Germani, che è testa a testa con Pesaro per i playoff. Sabato 3 aprile alle ore 19:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Brescia SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021)Lavoropiùe Germanisi sfidano nel 25° turno diA1. Il momento è delicato per entrambe: la Effe ha perso il derby per la terza volta in quattro incroci stagionali ed è dunque rimasta nel gruppone da 5 squadre che, stazionando a 16 punti, si trova a metà strada tra i playoff e la retrocessione. Ha appena una vittoria più la Germani, che è testa a testa con Pesaro per i playoff. Sabato 3 aprile alle ore 19:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

