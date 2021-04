(Di sabato 3 aprile 2021) Jasonil piùProve3 della Moto3, condizionate dal forte vento. Lo svizzero della Ktm ha chiuso le FP3 in 2'07'244,a Dennische ha ottenuto come migliore ...

Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, #Doha, Libere 3: il vento non ferma Dupasquier, Foggia 2° #DohaGP - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (GP Doha: Dupasquier il più veloce nelle Libere 3 davanti a Foggia) è stato pubblicato… - OA_Sport : #Moto3, risultati FP3 #DohaGP 2021: in un turno interlocutorio e rovinato dal forte vento svetta #Dupasquier su… - dianatamantini : MOTO3 - Jason Dupasquier stampa il miglior tempo nel ventoso terzo turno di libere. Seguono Foggia e McPhee, Binder… - corsedimoto : MOTO3 - Jason #Dupasquier stampa il miglior tempo nel ventoso terzo turno di libere. Seguono #Foggia e #McPhee,… -

Ultime Notizie dalla rete : Doha Dupasquier

Jason Dupasquier il più veloce nelle Prove Libere 3 della Moto3, condizionate dal forte vento. Lo svizzero della Ktm ha chiuso le FP3 in 2'07'244, davanti a Dennis Foggia che ha ottenuto come migliore tempo 2'07'438. Moto3 Gp Qatar 2 Prove Libere 3 - Jason Dupasquier ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di libere del Gran Premio di Doha, seconda tappa del Motomondiale classe Moto3. A causa delle avverse condizioni meteo. Jason Dupasquier sfida il vento e chiude in vetta la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail, baciato dal sole ma ...