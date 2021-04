Francesca stroncata da un infarto a 26 anni | il malore fatale mentre era distesa sul divano davanti ai genitori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca stroncata

OSIMO - Il cuore non ha retto alle sofferenze che si portava dietro da tempo. E all'improvviso, ha smesso di battere nel petto di una ragazza nel pieno della giovinezza, con una laurea a portata di ...... non senza qualche difficoltà di collegamento, ieri per i cinque arrestati - un sesto è ricercato - nell'ambito dell'inchiesta per la morte diManfredi, la 24enne di Brescialo ...OSIMO - Il cuore non ha retto alle sofferenze che si portava dietro da tempo. E all’improvviso, ha smesso di battere nel petto di una ragazza nel pieno della giovinezza, con una laurea ...E che oggi più che mai, anche grazie a una fondazione dedicata, tiene viva la memoria della sua Francesca, stroncata a soli 24 anni da un linfoma non-Hodgkin.