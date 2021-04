"Forse i grillini sono un po'...?". Lilli Gruber, le basta una parola: Gualtieri balbetta, sprofondo politico in diretta | Video (Di sabato 3 aprile 2021) Lilli Gruber mette in imbarazzo Roberto Gualtieri. Nella puntata di Otto e mezzo andata in onda su La7 venerdì 2 aprile, la conduttrice ha aperto l'intervista con una domanda scomoda riferendosi al nuovo Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte: "sono un po' democristiani? Un po' ex democristiani?". E ancora, incalza: "Non si fanno concorrenza Conte ed Enrico Letta?". A quel punto l'ex ministro dell'Economia del Conte 2, balbetta imbarazzato. "Non direi...". Giuseppe Conte, continua Gualtieri, "sta affrontando la sfida di fare il leader, di guidare il Movimento 5 Stelle per dargli un profilo più marcatamente progressista, il che è un fatto positivo perché renderà più semplice un'alleanza tra questo fronte del centrosinistra, questo nuovo Ulivo, con i cinque stelle, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)mette in imbarazzo Roberto. Nella puntata di Otto e mezzo andata in onda su La7 venerdì 2 aprile, la conduttrice ha aperto l'intervista con una domanda scomoda riferendosi al nuovo Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte: "un po' democristiani? Un po' ex democristiani?". E ancora, incalza: "Non si fanno concorrenza Conte ed Enrico Letta?". A quel punto l'ex ministro dell'Economia del Conte 2,imbarazzato. "Non direi...". Giuseppe Conte, continua, "sta affrontando la sfida di fare il leader, di guidare il Movimento 5 Stelle per dargli un profilo più marcatamente progressista, il che è un fatto positivo perché renderà più semplice un'alleanza tra questo fronte del centrosinistra, questo nuovo Ulivo, con i cinque stelle, un ...

Advertising

sadecesen_2016 : @Yi_Benevolence @rubino7004 Eh già. Tutto questo facilitato da Grillo, se non ci fosse stato lui con i grillini for… - apavo75 : RT @mariamacina: Forse non è un caso che le prime parole di Giuseppe Conte da leader in pectore del M5s arrivino nel giorno del pesce d'apr… - Paroledipaola : RT @mariamacina: Forse non è un caso che le prime parole di Giuseppe Conte da leader in pectore del M5s arrivino nel giorno del pesce d'apr… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Forse non è un caso che le prime parole di Giuseppe Conte da leader in pectore del M5s arrivino nel giorno del pesce d'apr… - ragusaibla : RT @mariamacina: Forse non è un caso che le prime parole di Giuseppe Conte da leader in pectore del M5s arrivino nel giorno del pesce d'apr… -