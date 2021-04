Deddy di Amici 20: chi è, vero nome, età, lavoro, chi è la fidanzata, Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) Deddy è uno degli allievi della scuola di Amici 20 di Maria De Filippi. Il giovane cantante è riuscito a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronto a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di Amici 20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo meglio Deddy. Deddy di Amici 20: chi è, età, vero nome, lavoro Deddy, all’anagrafe Dennis Rizzi, è un giovane cantautore originario di Torino. E’ nato il 30 maggio del 2001, sotto il segno del Gemelli, ha 19 anni e prima di entrare come allievo nella scuola di Amici lavorava come barbiere. La musica è sempre stata la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021)è uno degli allievi della scuola di20 di Maria De Filippi. Il giovane cantante è riuscito a conquistarsi la maglia gold, quella tanto ambita e sognata, e ora fa parte a tutti gli effetti del Serale. E’ pronto a esibirsi e dare il meglio di sé sul palco. L’appuntamento con il Serale di20 è per questa sera su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. Ma conosciamo megliodi20: chi è, età,, all’anagrafe Dennis Rizzi, è un giovane cantautore originario di Torino. E’ nato il 30 maggio del 2001, sotto il segno del Gemelli, ha 19 anni e prima di entrare come allievo nella scuola dilavorava come barbiere. La musica è sempre stata la sua ...

