Covid | molotov contro centro vaccinale a Brescia | danni minimi

Ultime Notizie dalla rete : Covid molotov

Intorno alle 6,30 di questa mattina una bottigli incendiara ha parzialmente bruciato il lato esterno del tendone di una delle tensostrutture che ospitano il centro tamponi e vaccinale anti -19 in via Morelli a Brescia. I danni sarebbero minimi e nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, anche i vigili urbani e i carabinieri con i loro colleghi ...Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO Brescia avviata nel corso della prima ondata dela centro vaccini Brescia: danni a tensostruttura Stando alle prime ...30 di questa mattina una bottigli incendiara ha parzialmente bruciato il lato esterno del tendone di una delle tensostrutture che ospitano il centro tamponi e vaccinale anti-Covid 19 in via ...Le molotov sono state lanciate contro la tensostruttura all'alba, poco dopo le 6: il centro vaccinale di Brescia non dovrebbe aver subito ingenti danni ...