Casertana-Palermo | operazione sorpasso | la ricetta di Filippi per battere i campani

Il Palermo torna in campo.Dopo ben 21 giorni di sosta forzata causa Coronavirus, alle 13.00 allo Stadio "Alberto Pinto", i rosanero sfideranno la Casertana per la gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduci dai rinvii contro Monopoli e Foggia, la compagine siciliana è alla ricerca dei tre punti.Sarà un vero e proprio scontro diretto in chiane play-off: la Casertana, infatti, occupa attualmente il nono posto della classifica a quota 41 punti a +2 dai rosanero, al momento decimi. Una vittoria, dunque, permetterebbe al Palermo di sorpassare gli avversari: "Palermo in campo dopo 21 giorni e adesso tour de force? Ci siamo preparati bene per dare il meglio, la fortuna è dalla nostra parte avendo tutti i calciatori disponibili. Domani inizieremo questo ciclo ...

