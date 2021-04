Can Yaman e Diletta Leotta, la rivelazione dell’amica di lei (Di sabato 3 aprile 2021) La love story fra Can Yaman e Diletta Leotta sembra procedere a gonfie vele e un’amica di lei confida i piani per il futuro della coppia. Secondo alcune indiscrezioni l’attore e la conduttrice sarebbero molto innamorati, tanto da sognare già le nozze e un figlio. La conferma arriva da un’amica di Diletta che, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato alcuni dettagli sulla relazione. “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in volo”, ha spiegato. Per la donna, che afferma di conoscere la Leotta sin dall’infanzia, la coppia sarebbe pronta a fare un passo molto importante. Nell’intervista a Vanity Fair d’altronde, Can Yaman non si era tirato indietro di fronte alle domande su Diletta, svelando di essere molto innamorato e pronto a ... Leggi su dilei (Di sabato 3 aprile 2021) La love story fra Cansembra procedere a gonfie vele e un’amica di lei confida i piani per il futuro della coppia. Secondo alcune indiscrezioni l’attore e la conduttrice sarebbero molto innamorati, tanto da sognare già le nozze e un figlio. La conferma arriva da un’amica diche, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato alcuni dettagli sulla relazione. “Pere per Can la cicogna potrebbe essere già in volo”, ha spiegato. Per la donna, che afferma di conoscere lasin dall’infanzia, la coppia sarebbe pronta a fare un passo molto importante. Nell’intervista a Vanity Fair d’altronde, Cannon si era tirato indietro di fronte alle domande su, svelando di essere molto innamorato e pronto a ...

Diletta Leotta in dolce attesa? Le parole dell'amica Vediamo insieme le ultime indiscrezioni sulla bella Diletta Leotta ed il suo compagno Can Yaman, che li vedono presto genitori, ma sarà vero? Loro sono una coppia nata da pochi mesi ma al centro dell'attenzione mediatica di tutti, perché sono bellissimi e super famosi. Stiamo parlando ...

Diletta Leotta e Can Yaman, nido d'amore con vista clamorosa Corriere dello Sport.it Daydreamer domenica 4 aprile: trama e anticipazioni di domani-La5 Daydreamer domenica 4 aprile, domani su La5: ecco trama e anticipazioni delle repliche di Daydreamer Le ali del sogno, con Can e Sanem.

Can Yaman e Diletta Leotta: "A luglio la coppia scoppierà". Il servizio su Mio gossip Can Yaman e Diletta Leotta :"A luglio la coppia scoppierà" è quanto dice il paparazzo romano Paolone sulla rivista Mio gossip. Molti paparazzi hanno dei ...

