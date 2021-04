Campania blindata a Pasqua, napoletani fuggono all’estero: Malta la meta più gettonata (Di sabato 3 aprile 2021) In Italia gli spostamenti tra comuni e interregionale sono limitati, ma è consentito invece viaggiare all’estero. Risale, infatti, a quale giorno fa l’ordinanza firmata dal ministro Speranza in merito alle disposizioni da osservare per chi arriva o rientra da Paesi dell’Unione europea. E dunque tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone negativo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) In Italia gli spostamenti tra comuni e interregionale sono limitati, ma è consentito invece viaggiare. Risale, infatti, a quale giorno fa l’ordinanza firmata dal ministro Speranza in merito alle disposizioni da osservare per chi arriva o rientra da Paesi dell’Unione europea. E dunque tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone negativo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CilentoReporter : C'era attesa per la decisione! #CampaniaNotizie #Covid19 #ZonaRossa - fisco24_info : Zona rossa e arancione, regioni: come cambiano colori e regole: Dopo la Pasqua blindata, dal 7 aprile si torna alle… - infoitinterno : Campania, Pasqua blindata da De Luca: nuove regole e raccomandazioni - Ai sindaci: 'Controlli in strade e piazze do… - melania_ccc : RT @Informa_Press: #Pasqua blindata per la #Campania?? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: #Pasqua blindata per la #Campania?? -