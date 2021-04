Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto (Di sabato 3 aprile 2021) E' morto, poco dopo il ricovero all'ospedale, l'uomo Caduto ieri verso sera per il cedimento di una balaustra sullo storico ponte pedonale in ferro battuto all'inizio dell'interramento del naviglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) E', poco dopo il ricovero all'ospedale, l'uomoieri verso sera per ildi unasullo storicopedonale in ferro battuto all'inizio dell'interramento del naviglio ...

alcinx : RT @AnsaLombardia: Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto. Ha battuto la testa cadendo da circa tre metri | #ANSA htt… - AnsaLombardia : Caduto per cedimento balaustra ponte Martesana Milano, morto. Ha battuto la testa cadendo da circa tre metri | #ANSA