Black Widow: rilasciato il trailer ufficiale in italiano

Black Widow, rilasciato il nuovo trailer in italiano del cinecomic Marvel, disponibile dal 9 luglio: ecco tutte le news Il tanto atteso film della Marvel, Black Widow, è un miraggio sempre più vicino. Un paio d'ore fa un altro tassello è stato infatti aggiunto al mosaico: la Disney ha rilasciato il nuovo trailer del film che avrà come protagonista Scarlett Johansson, disponibile a partire dal 9 luglio. Ed in arrivo anche un'altra notizia: il film verrà rilasciato anche sulla piattaforma streaming Disney+, e non più solo nelle sale cinematografiche, come inizialmente previsto. Stando al trailer, il film sarà ambientato nel periodo immediatamente successivo allo scontro avvenuto in Civil War.

