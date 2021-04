Bari, 17enne confessa omicidio: “L’ho ucciso, voleva uccidere mia madre” (Di sabato 3 aprile 2021) Ha confessato la 17enne di Bari: è stata lei ad uccidere il 45enne che 2 giorni fa è stato accoltellato al culmine di un litigio. La ragazza ha raccontato ai carabinieri che l’uomo stava litigando con la madre e ad un certo punto ha tirato fuori il coltello. La ragazza si è così frapposta tra l’uomo e la madre, e vi è stata una colluttazione durante la quale la giovane è anche stata ferita al volto. Accompagnata dal suo difensore e dalla madre, la giovane ha reso le sue dichiarazioni. Il pm, ascoltata la 17enne, dovrà ora decidere se formulare un piano accusatorio per omicidio volontario, o se optare per un piano accusatorio più favorevole. L'articolo proviene da Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 aprile 2021) Hato ladi: è stata lei adil 45enne che 2 giorni fa è stato accoltellato al culmine di un litigio. La ragazza ha raccontato ai carabinieri che l’uomo stava litigando con lae ad un certo punto ha tirato fuori il coltello. La ragazza si è così frapposta tra l’uomo e la, e vi è stata una colluttazione durante la quale la giovane è anche stata ferita al volto. Accompagnata dal suo difensore e dalla, la giovane ha reso le sue dichiarazioni. Il pm, ascoltata la, dovrà ora decidere se formulare un piano accusatorio pervolontario, o se optare per un piano accusatorio più favorevole. L'articolo proviene da Quotidianpost.

