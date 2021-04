AstraZeneca, Olanda sospende tutte le vaccinazioni (Di sabato 3 aprile 2021) Amsterdam, 3 apr – In Olanda stop alle vaccinazioni con AstraZeneca fino al 7 aprile. Ieri la Sanità olandese aveva deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Olanda, stop a vaccinazioni con AstraZeneca L’Olanda ha deciso di sospendere tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile. La ragione è semplice: evitare di sprecare dosi, dopo che ieri è stato dato l’annuncio che sarebbero state limitate temporaneamente le vaccinazioni per gli ultra sessantenni. Sarebbero stati circa 700 ultrasessantenni che avrebbero dovuto ricevere in questi giorni il vaccino AstraZeneca, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati. Non vi era garanzia, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Amsterdam, 3 apr – Instop alleconfino al 7 aprile. Ieri la Sanità olandese aveva deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni., stop aconL’ha deciso direle somministrazioni del vaccinofino al 7 aprile. La ragione è semplice: evitare di sprecare dosi, dopo che ieri è stato dato l’annuncio che sarebbero state limitate temporaneamente leper gli ultra sessantenni. Sarebbero stati circa 700 ultrasessantenni che avrebbero dovuto ricevere in questi giorni il vaccino, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati. Non vi era garanzia, ...

