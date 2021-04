Zielinski è negativo anche al secondo tampone (Di venerdì 2 aprile 2021) Piotr effettuato questa mattina. Quindi la positività di ieri è stata un caso, caso peraltro previsto nel caso di test rapidi a soggetti che in precedenza hanno contratto il virus. Già al primo tampone molecolare, Zielinski è risultato negativo. Il calciatore polacco è così a disposizione dell’allenatore del Napoli Gattuso per la partita di domani contro il Crotone e anche – ovviamente – per le successive. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Piotr effettuato questa mattina. Quindi la positività di ieri è stata un caso, caso peraltro previsto nel caso di test rapidi a soggetti che in precedenza hanno contratto il virus. Già al primomolecolare,è risultato. Il calciatore polacco è così a disposizione dell’allenatore del Napoli Gattuso per la partita di domani contro il Crotone e– ovviamente – per le successive. L'articolo ilNapolista.

