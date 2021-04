Via Baschenis, a settembre il nuovo parcheggio: nei piani anche una rotatoria (Di venerdì 2 aprile 2021) Per settembre 2021 è prevista la realizzazione del parcheggio di via Baschenis a Bergamo, tra l’ex distributore di benzina demolito nel 2018 e l’ex mercato ortofrutticolo attiguo alla biblioteca Tiraboschi, in estate al centro di un intervento di riqualificazione (LEGGI QUI). Per l’area interessata di proprietà del Comune di Bergamo, gestita fin dagli anni ’70 dalla società ATB come area di sosta, si è resa necessaria una riqualificazione al fine di procedere alla sistemazione delle zone dove si sono verificati negli ultimi anni sprofondamenti ed abbassamenti del piano stradale a causa di pre-esistenti perdite d’acqua con formazione di scavernamenti. Gli interventi (inseriti nel programma investimenti di ATB Mobilità del biennio 2020/2021) previsti nel progetto esecutivo, prevedono il rifacimento del parcheggio, che ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Per2021 è prevista la realizzazione deldi viaa Bergamo, tra l’ex distributore di benzina demolito nel 2018 e l’ex mercato ortofrutticolo attiguo alla biblioteca Tiraboschi, in estate al centro di un intervento di riqualificazione (LEGGI QUI). Per l’area interessata di proprietà del Comune di Bergamo, gestita fin dagli anni ’70 dalla società ATB come area di sosta, si è resa necessaria una riqualificazione al fine di procedere alla sistemazione delle zone dove si sono verificati negli ultimi anni sprofondamenti ed abbassamenti del piano stradale a causa di pre-esistenti perdite d’acqua con formazione di scavernamenti. Gli interventi (inseriti nel programma investimenti di ATB Mobilità del biennio 2020/2021) previsti nel progetto esecutivo, prevedono il rifacimento del, che ...

ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: I lavori a giugno - webecodibergamo : I lavori a giugno - cercasicasait : Appartamento in Affitto a Bergamo (BG) via Baschenis 7 420€ | 12mq | CC126847563: Fai click sotto per maggiori info… - cercasicasait : Appartamento in Affitto a Bergamo (BG) via Baschenis 7 420€ | 10mq | CC126847566: Fai click sotto per maggiori info… - cercasicasait : Appartamento in Affitto a Bergamo (BG) via Baschenis 7 460€ | 14mq | CC126847565: Fai click sotto per maggiori info… -