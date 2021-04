Tragico incidente in un parco di divertimenti, muore 13enne. Il padre non ci sta: “Poteva essere salvato” (Di venerdì 2 aprile 2021) Un ragazzo di 13 anni è morto tragicamente mentre si trovava con la sua famiglia in un parco di divertimenti a Playa del Carmen, in Messico. Stando a quanto riportato dal sito “Mexiconewsdaily.com”, la gamba del ragazzo è stata risucchiata in un sistema di filtraggio dell’acqua. La tragedia si è verificata sabato 27 marzo, ma le autorità hanno rilasciato informazioni sull’incidente solo nella giornata di mercoledì, dopo che il padre del ragazzo ha accusato le autorità statali di aver tentato di proteggere i proprietari del parco di divertimenti, Grupo Xcaret, da eventuali responsabilità. Il padre del 13enne, Miguel Luna-Calvo, cardiologo, ha anche detto ai media che i primi soccorritori del parco e il personale medico ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Un ragazzo di 13 anni è morto tragicamente mentre si trovava con la sua famiglia in undia Playa del Carmen, in Messico. Stando a quanto riportato dal sito “Mexiconewsdaily.com”, la gamba del ragazzo è stata risucchiata in un sistema di filtraggio dell’acqua. La tragedia si è verificata sabato 27 marzo, ma le autorità hanno rilasciato informazioni sull’solo nella giornata di mercoledì, dopo che ildel ragazzo ha accusato le autorità statali di aver tentato di proteggere i proprietari deldi, Grupo Xcaret, da eventuali responsabilità. Ildel, Miguel Luna-Calvo, cardiologo, ha anche detto ai media che i primi soccorritori dele il personale medico ...

