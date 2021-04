Sinner in finale al Miami Open: Fognini unico campione azzurro in un Masters 1000… proprio a Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannik Sinner è in finale al Miami Open, il torneo Masters 1000 che sta andando in scena in Florida e che vede l’azzurro nell’atto conclusivo dopo aver battuto Roberto Bautista Agut. Un venerdì santo di passione per tutti i tifosi dell’altoatesino, che ha dovuto rimontare lo spagnolo e lo ha fatto con grande autorità. Due anni fa, Fabio Fognini vinse il Masters 1000 di Montecarlo diventando il primo – e unico – italiano a trionfare in un torneo di questo livello. La curiosità risiede nel fatto che il taggiasco giocò – e vinse – la finale proprio nel giorno di Pasqua, che allora cadeva il 21 aprile. Anche Sinner si giocherà l’atto conclusivo nel giorno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Jannikè inal, il torneo1000 che sta andando in scena in Florida e che vede l’nell’atto conclusivo dopo aver battuto Roberto Bautista Agut. Un venerdì santo di passione per tutti i tifosi dell’altoatesino, che ha dovuto rimontare lo spagnolo e lo ha fatto con grande autorità. Due anni fa, Fabiovinse il1000 di Montecarlo diventando il primo – e– italiano a trionfare in un torneo di questo livello. La curiosità risiede nel fatto che il taggiasco giocò – e vinse – lanel giorno di, che allora cadeva il 21 aprile. Anchesi giocherà l’atto conclusivo nel giorno di ...

