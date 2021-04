“Perché non ero in studio al GF Vip”. Franceska Pepe, finalmente fuori il vero motivo (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è durata poco e in studio si è vista ancora meno: solo ora Franceska Pepe svela il vero motivo per cui non ha partecipato alle dirette in studio. L’ex gieffina, che ricordiamo bene negli scontri con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, ha infatti rilasciato una lunga intervista a RadioGossipNewsItalia dove ha spiegato Perché non l’abbiamo più vista tra gli eliminati e espresso la sua opinione su alcuni ex suoi compagni di reality. Di Stefania Orlando Franceska dice che “è una persona molto analitica e sa arrivare al nocciolo della questione e con la sua pacatezza e riesce non dico a manipolare ma a dirigere gli eventi secondo le sue, è una persona molto brava a gestire le situazioni non si fa coinvolgere dalle emozioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip è durata poco e insi è vista ancora meno: solo orasvela ilper cui non ha partecipato alle dirette in. L’ex gieffina, che ricordiamo bene negli scontri con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta, ha infatti rilasciato una lunga intervista a RadioGossipNewsItalia dove ha spiegatonon l’abbiamo più vista tra gli eliminati e espresso la sua opinione su alcuni ex suoi compagni di reality. Di Stefania Orlandodice che “è una persona molto analitica e sa arrivare al nocciolo della questione e con la sua pacatezza e riesce non dico a manipolare ma a dirigere gli eventi secondo le sue, è una persona molto brava a gestire le situazioni non si fa coinvolgere dalle emozioni ...

giorgio_gori : Accusato di aver truccato alcune partite, dieci anni fa Beppe Signori fu “radiato” dal mondo del calcio. Oggi è sta… - lauraboldrini : Nessuno può tenere in ostaggio un provvedimento perché non lo condivide. Non funziona così. Purtroppo invece è ciò… - SalvatoreMerlo : Oggi che dopo dieci anni Signori è stato assolto “perché il fatto non sussiste” in entrambi i processi che lo vedev… - antartide__ : scusate siamo tutti d’accordo che quest’anno amici non meriterebbe più di essere visto? no perché è tutto uno schif… - all_inlife : @psycomoondust ho letto di un metodo simile e stamattina ci ho provato, ma non ci sono riuscita, forse perché ho sb… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Formare, connettere e far crescere imprenditori consapevoli. I consigli di Giulia D'Amato Come si gestisce una community? Quali sono stati gli ingredienti per creare una community così influente? Per noi la community ha un grande valore, perché non solo dà la possibilità a chi si affaccia ...

Spostamenti a Pasqua dai parenti: le regole Sabato, domenica e lunedì non ci si potrà spostare in altre regioni, province o comuni. Lo si potrà ... ma attenzione perché alcune regioni lo hanno espressamente vietato. Ci si può spostare poi, all'...

