Olesja è Denise Pipitone? Lunedì la tv russa rivelerà l’esito dei primi test

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Olesya Rostova, Piera MaggioRostova è? Una svolta all’interrogativo arriverà in diretta tvprossimo, giorno di Pasquetta. In quella data, ????? ??????? (Pust’ govoryat, tradotto ‘Lasciali parlare’), il programma televisivo russo che aveva dato spazio al caso della giovane donna rapita da piccolainfatti il risultato deieffettuati su quest’ultima. Solo a quel punto, dopo un raffronto tra i gruppi sanguigni, si potrà capire se l’ipotesi chesiaabbia un fondamento e procedere quindi all’esame del DNA. “Siamo cautamente speranzosi, ma senza illuderci” aveva detto Piera Maggio, madre di, in un messaggio audio consegnato a Chi l’ha visto. La donna – che da 17 anni vive il ...