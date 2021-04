MotoGP | Valentino Rossi risponde alle critiche di Lucchinelli | “Devo ritirarmi? Lui è un lecca c***”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Si alzano i toni alla vigilia del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondialein programma nel weekend del 2-4 aprile., reduce dal deludente 12mo posto nel GP del Qatar e desideroso di riscatto sul circuito di Losail, ha voluto replicarepesantiche Marcogli ha rivolto nella giornata di ieri. L’ex Campione del Mondo nella classe 500 (vinse con la Suzuki nel 1981) era stato molto diretto in una dichiarazione concessa all’agenzia di stampa Lapresse: “è stato un genio, un marziano, però ora è tornato sulla terra e non sino trovare più tante scuse, adesso basta. Ha sempre corso per vincere, ma ora corre per arrivare”. Parole che hanno inevitabilmente ferito il Dottore, il quale ha deciso di ...

Su tutti l'ex campione della classe 500 Marco Lucchinelli, le sue parole hanno fatto il giro del web stavolta (perché non è la prima volta che attacca il pesarese). Il 12° posto nella prima gara MotoGP...