MotoGp, Rossi dopo le critiche di Lucchinelli: “Se andrò forte tutti risaliranno sul carro. Spero di invecchiare meglio di chi mi giudica” (Di venerdì 2 aprile 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il nove volte campione del mondo Valentino Rossi ha risposto all’ex pilota Marco Lucchinelli, autore negli scorsi giorni di dichiarazioni dure verso il Dottore. L’ex pilota della Cagiva aveva commentato aspramente il 12esimo posto all’esordio di Valentino, “È stata una novità, un modo diverso di fare le corse, un marziano, un genio però adesso è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse. Ora largo ai giovani”. I due, nonostante la differenza di età, sono amici di vecchia data visto lo storico legame tra Graziano Rossi, papà di Valentino, e il commentatore della MotoGp. “Mi dispiace che sia Marco Lucchinelli a dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano. Siamo stati molti amici noi e tutte le volte che lo vedo è super-gentile con me – si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il nove volte campione del mondo Valentinoha risposto all’ex pilota Marco, autore negli scorsi giorni di dichiarazioni dure verso il Dottore. L’ex pilota della Cagiva aveva commentato aspramente il 12esimo posto all’esordio di Valentino, “È stata una novità, un modo diverso di fare le corse, un marziano, un genio però adesso è tornato sulla terra e non si devono trovare più tante scuse. Ora largo ai giovani”. I due, nonostante la differenza di età, sono amici di vecchia data visto lo storico legame tra Graziano, papà di Valentino, e il commentatore della. “Mi dispiace che sia Marcoa dirlo, perché è stato un grande amico di Graziano. Siamo stati molti amici noi e tutte le volte che lo vedo è super-gentile con me – si ...

