MotoGP, Fabio Quartararo: "Oggi non avevo feeling, le condizioni sono cambiate" (Di venerdì 2 aprile 2021) Il venerdì del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP, si è chiuso con un bilancio abbastanza positivo per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ufficiale vanta il quarto tempo assoluto nella classifica combinata, il migliore tra i centauri che non guidano una Ducati. Le prime tre posizioni di giornata sono state infatti occupate dal terzetto di Desmosedici formato da Jack Miller, Francesco Bagnaia e Johann Zarco. "È stata dura, e purtroppo Oggi non avevo feeling. Ho fatto il mio giro più veloce andando al limite ovunque, non mi sentivo bene. Cercherò di migliorare un po' il feeling domani, perché le condizioni sono cambiate. Abbiamo avuto problemi di chatter e poco ...

