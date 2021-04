Milan, Mandzukic rientrerà dopo Pasqua: vuole meritarsi la conferma (Di venerdì 2 aprile 2021) Mario Mandzukic salterà anche Milan-Sampdoria. Tornerà disponibile dopo Pasqua, a Parma: nove partite per il rinnovo del suo contratto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 2 aprile 2021) Mariosalterà anche-Sampdoria. Tornerà disponibile, a Parma: nove partite per il rinnovo del suo contratto

Advertising

AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - AntoVitiello : Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzi… - PianetaMilan : .@acmilan, @MarioMandzukic9 rientrerà dopo Pasqua: vuole meritarsi la conferma - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Gazzetta - Verso Milan-Sampdoria: fuori anche Leao, qualche problema per Diaz: Oltre a Mario Mandzukic, Alessio Rom… - notizie_milan : Mandzukic: l’obiettivo è dimostrare di essere ancora da Serie A -