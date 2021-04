(Di venerdì 2 aprile 2021) «Mi appello a Mario Draghi, da ex presidente della Bce, che conosce l’impatto che avrebbe questa materia, mi appello anche a Paolo Gentiloni e al presidente Visco di Bankitalia». Lo dice Giorgia, nel corso di una conferenza stampa, in cuisullaregolamentazione bancaria europea suldei creditori. «È – ha avvertito – una situazione esplosiva, su cui Fratelli d’Italia lavora da mesi su cui c’è il silenzio. C’è il rischio di una ecatombe. È unache impatta sulle banche, sulle imprese, sui cittadini». Oltre alla leader Giorgiasono presenti il capodelegazione al Parlamento europeo, Carlo Fidanza. I capigruppo di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. Il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Roberta ...

Advertising

MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Meloni lancia l’allarme: «Con la nuova norma sul default si rischia un’ecatombe» (video) - veratto_A : RT @SecolodItalia1: Meloni lancia l’allarme: «Con la nuova norma sul default si rischia un’ecatombe» (video) - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Meloni lancia l’allarme: «Con la nuova norma sul default si rischia un’ecatombe» (video) - SecolodItalia1 : Meloni lancia l’allarme: «Con la nuova norma sul default si rischia un’ecatombe» (video) - 75simonetta : RT @claudiafusani: Il mio articolo pubblicato stamani su Il Riformista. Salvini cerca casa a Bruxelles e lancia Rinascimento Europeo per sm… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni lancia

Secolo d'Italia

... docente sospeso per tre mesi - - > Leggi Anche Vaccini,: 'C'è molta confusione sulle priorità' 'Nuova norma sulle banche rischia di fare ecatombe' Lapoiun appello a Draghi e ......entusiasmo il governo Draghi e a Bruxelles sperano in un avvicinamento al Ppe Ma incontrando i simboli del sovranismo continentale Salvinianche indirettamente una sfida a Giorgia. C'è ..."E' un anno che chiediamo che senso abbia tenere chiusi i teatri, dove puoi tenere distanziate le persone, mentre nei mezzi pubblici le persone sono ammassate. Da Draghi nessun cambiamento" ...Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa del partito ... Dopo la sua condanna, sciolto il suo hedge fund, Hwang aveva lanciato un “family office” – una ...