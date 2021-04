Luisa Pasini | dal tricolore ai Mondiali paralimpici | obiettivo Tokyo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Lo sport come terapia. E come mezzo per mettersi in gioco, accettando prima e superando poi i propri limiti.il turbo non lo mette solo quando sale sulla sua handbike, perché quel turbo ...

Lo sport come terapia. E come mezzo per mettersi in gioco, accettando prima e superando poi i propri limiti.il turbo non lo mette solo quando sale sulla sua handbike, perché quel turbo ce l'ha anche dentro di sé. Arriva dal suo motore interiore che la fa spingere oltre gli ostacoli e vuole ...... Davide Giusti (Anmil Sport Italia), Eleonora Mele (Team Equa), Giancarlo Masini (Natura e Sport), Federico Mestroni (Tigullio Handbike Team), Tiziano Monti (Anmil Sport Italia),(Team ...Lo sport come terapia. E come mezzo per mettersi in gioco, accettando prima e superando poi i propri limiti. Luisa Pasini il turbo non lo mette solo quando sale sulla sua handbike, perché quel turbo ...Un anno importante «E’ un anno importante perché l’obiettivo sono le Paralimpiadi di Tokyo – sottolinea il direttore sportivo ed anima del team pavese, Ercole Spada – Pa ...