LIVE Italia-Corea del Sud 3-0, Mondiali curling in DIRETTA: gli azzurri partono forte! (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:42 Nel terzo end ad essere di mano saranno i Coreani. 17:41 GIOCATA PAZZESCA DEGLI azzurri! Retoranz e compagni portano a casa tre punti pesantissimi, bravi ad approfittare di un’imprecisione dei Coreani. 17.39 Attenzione! Erroraccio dei Coreani, che prendono in pieno la propria stone di guardia, l’Italia ha due punti facili in saccoccia, ma con una giocata di classe potrebbero arrivarne addirittura 3! 17:37 La situazione per la Corea non è facile, perchè c’è una stone asiatica che fa di guardia proprio alla stone azzurra più vicina al centro. Se Yeong Seok Jeong e compagni dovessero spazzare via la nostra pietra, rimarrebbe comunque un’opportunità all’Italia di fare punti. 17:34 A due ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:42 Nel terzo end ad essere di mano saranno ini. 17:41 GIOCATA PAZZESCA DEGLI! Retoranz e compagni portano a casa tre punti pesantissimi, bravi ad approfittare di un’imprecisione deini. 17.39 Attenzione! Erroraccio deini, che prendono in pieno la propria stone di guardia, l’ha due punti facili in saccoccia, ma con una giocata di classe potrebbero arrivarne addirittura 3! 17:37 La situazione per lanon è facile, perchè c’è una stone asiatica che fa di guardia proprio alla stone azzurra più vicina al centro. Se Yeong Seok Jeong e compagni dovessero spazzare via la nostra pietra, rimarrebbe comunque un’opportunità all’di fare punti. 17:34 A due ...

