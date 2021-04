La vera storia della morte di Bergamonti, 50 anni fa la tragedia: mai più corse in città (Di venerdì 2 aprile 2021) Il motociclismo piange Angelo Bergamonti deceduto al Bellaria di Bologna alle 23.45 del 4 aprile 1971 dopo la rovinosa caduta dello stesso pomeriggio nella gara delle 350 sotto il diluvio di Riccione ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Il motociclismo piange Angelodeceduto al Bellaria di Bologna alle 23.45 del 4 aprile 1971 dopo la rovinosa caduta dello stesso pomeriggio nella gara delle 350 sotto il diluvio di Riccione ...

