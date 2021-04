La messa del Papa con Becciu e il capitello di Vèzelay

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) MaFrancesco è un cerchiobottista? La notizia che ieri abbia dato forfait allain Coena Domini (che ricorda l’Istituzione dell‘Eucarestia e da inizio al Triduo Pasquale) nella Basilica di San Pietro e invece alla stessa ora abbia dettoprivatamente insieme al cardinalea casa sua, sembra contrastare con le solenni parole pronunciate sabato scorso per l’apertura dell’anno giudiziario del Vaticano in cui spronava i magistrati a essere incisivi nella lotta contro i crimini finanziari, con un indiretto ma evidente riferimento anche alle indagini in corso sull’acquisto del Palazzo di Londra di Sloane Ave che è costato sei mesi fa il posto a. Discorso, si noti, pronunciato quando lain casaera già stata decisa (e il forfait alla ...