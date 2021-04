Jannik Sinner in finale a Miami: battuto lo spagnolo Bautista (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - L'azzurro Jannik Sinner approda in finale al Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale con un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Il 19enne altoatesino ha battuto per 5-7 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone. Da rilevare che nel terzo set l'azzurro era indietro 1 a 3 ma ha recuperato e poi strappato il game di servizio all'avversario portandosi in vantaggio e chiudendo vittorioso. Ora Sinner affronterà in vincente tra il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz. Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - L'azzurro Jannik Sinner approda inalOpen, primo ATP Masters 1000 stagionale con un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Il 19enne altoatesino ha battuto per 5-7 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, settimo favorito del tabellone. Da rilevare che nel terzo set l'azzurro era indietro 1 a 3 ma ha recuperato e poi strappato il game di servizio all'avversario portandosi in vantaggio e chiudendo vittorioso. Ora Sinner affronterà in vincente tra il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz.

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner in finale Fenomeno Sinner: battuto anche il numero 12 Bautista, è in finale al Master 1000 di Miami! Commenta per primo Jannik Sinner riscrive la storia del tennis ... e raggiunge la finale del Master ... LA PARTITA - Una partita lottata in ogni parziale. ...

Atp Miami, un super Sinner conquista la finale Tennis. Jannik Sinner vola in finale al "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando - combined con il Wta 1000 - sui campi in ...

