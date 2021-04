Inchiesta Unisa | Villani | “Verificate i sistemi informatici”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 aprile 2021) Maxi, della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Salerno, all’Università degli studi di Salerno: arrestati due dipendenti che attestavano falsamente esami universitari in realtà, mai sostenuti dagli studenti beneficiari, in cambio di regali. Sul caso, interviene la Deputata Virginiadel MoVimento 5 Stelle. “L’della Procura di Salerno, che ha portato alla custodia cautelare agli arresti domiciliari di due dipendenti dell’Università di Salerno, ha acceso i riflettori su un sistema inquietante messo in piedi dai due funzionari dell’Ateneo. Le accuse formulate nei loro confronti sono l’accesso abusivo al sistema informatico, la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l’induzione indebita a dare utilità. Non possiamo assolutamente consentire che episodi del genere accadano ...