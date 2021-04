FIFA 21 in arrivo su Xbox Game Pass tramite EA Play

(Di venerdì 2 aprile 2021) EA sa che uno dei suoi titoli più redditizi e più giocati ogni anno è. E l'edizione di quest'anno non è stata da meno, come è stato dimostrato sin dal suo lancio. Inoltre, l'della nuova generazione di console promette di essere un buon impulso per un franchise che domina questo settore dei videogiochi con il pugno di ferro. Ora sappiamo che anche21 arriverà su EAil prossimo maggio, come ha rivelato il sito ufficiale del servizio Electronic Arts. Gli utenti del servizio in abbonamento di Microsoft potranno godersi21 grazie al programma EAdisponibile all'interno diaggiunto lo scorso novembre. Inoltre, anche i giocatori che preferiscono il computer come piattaforma di gioco potranno ...

Advertising

Eurogamer_it : #FIFA21 e #NHL21 stanno per arrivare all'interno di #XboxGamePass. - MondoXbox : FIFA 21 e NHL 21 hanno una data per l'arrivo nel Pass Ultimate ed EA Play - infoitsport : Italia, che balzo nel ranking FIFA: sale al settimo posto. Era ventunesima quando arrivò Mancini - infoitsport : Italia, che balzo nel ranking FIFA: sale al settimo posto. Era ventunesima quando arrivò Mancini - AbramoDiLuca : Italia, che balzo nel ranking FIFA: sale al settimo posto. Era ventunesima quando arrivò Mancini: Manca soltanto l’… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA arrivo

TUTTO mercato WEB

EA sa che uno dei suoi titoli più redditizi e più giocati ogni anno è. E l'edizione di quest'anno non è stata da meno, come è stato dimostrato sin dal suo lancio. Inoltre, l'della nuova generazione di console promette di essere un buon impulso per un ...La Spagna, infatti, è stata costretta a fare dietrofront, perché così lo prevede il protocollo della, e per questo motivo ha attivato e rafforzato un altro tipo di rappresaglia, quella mediatica.EA sa che uno dei suoi titoli più redditizi e più giocati ogni anno è FIFA. E l'edizione di quest'anno non è stata da meno, come è stato dimostrato sin dal suo lancio. Inoltre, l'arrivo della nuova ge ...Come da programma, nei pacchetti di FIFA 21 Ultimate Team sono arrivati i calciatori del Team 2 di FUT Birthday.