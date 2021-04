Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm (Di venerdì 2 aprile 2021) terme aperte: vacanze in zona rossa a prova di Dpcm “Vanno in piscina, girano per il nostro paese, arrivano qua e mentre alberghi e ristoranti sono chiusi, entrano in un centro termale con l’autocertificazione per motivi sanitari. Ma altro che inalazioni”. T., residente di un comune in cui sorge un centro termale, non sopporta più di vedere turisti che passeggiano “come in tempi pre Covid” per le vie del suo borgo mentre mezza Italia è in zona rossa. Ma spostarsi è sempre possibile per andare in un centro termale, perché questi sono considerati presidi medico-sanitari, e i loro servizi rientrano nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Ministero della Sanità, necessari alla terapia di alcune patologie, dalla psoriasi alla bronchite. Così ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)aperte:indi“Vanno in piscina, girano per il nostro paese, arrivano qua e mentre alberghi e ristoranti sono chiusi, entrano in un centro termale con l’autocertificazione per motivi sanitari. Ma altro che inalazioni”. T., residente di un comune in cui sorge un centro termale, non sopporta più di vedere turisti che passeggiano “come in tempi pre Covid” per le vie del suo borgo mentre mezza Italia è in. Ma spostarsi è sempre possibile per andare in un centro termale, perché questi sono considerati presidi medico-sanitari, e i loro servizi rientrano nei livelli essenziali di assistenza riconosciuti dal Ministero della Sanità, necessari alla terapia di alcune patologie, dalla psoriasi alla bronchite. Così ...

Acqua amara TPI Vacanze in zona rossa Il tutto senza che il cliente disponga di una ricetta medica. Sono almeno otto i centri termali rintracciati da noi di TPI che, tra la Toscana, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, sono ...

