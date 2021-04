Ecobonus agli sgoccioli, per le auto euro 6 restano 12 milioni (Di venerdì 2 aprile 2021) Corsa a rottamare le vecchie auto in cambio di nuovi modelli meno inquinanti, anche se ancora a diesel o a benzina: in tre mesi l'Ecobonus per gli euro 6 è già agli sgoccioli e rimangono poco più di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Corsa a rottamare le vecchiein cambio di nuovi modelli meno inquinanti, anche se ancora a diesel o a benzina: in tre mesi l'per gli6 è giàe rimangono poco più di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus agli Ecobonus agli sgoccioli, per le auto euro 6 restano 12 milioni Corsa a rottamare le vecchie auto in cambio di nuovi modelli meno inquinanti, anche se ancora a diesel o a benzina: in tre mesi l'ecobonus per gli euro 6 è già agli sgoccioli e rimangono poco più di 12 milioni sui 250 stanziati per gli incentivi. Meno gettonati, invece, gli eco - incentivi per acquistare mezzi ibridi o elettrici:...

