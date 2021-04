Dybala, McKennie e Arthur: chi altro c'era alla festa. Il retroscena (Di venerdì 2 aprile 2021) McKennie , Dybala e Arthur in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)in punizione: niente derby. Si va verso un provvedimento disciplinare clamoroso da parte della Juventus per i tre calciatori sorpresi dai Carabinieri alle 23.30 di mercoledì ...

Advertising

romeoagresti : ?? La #Juventus è intenzionata a multare #Dybala, #Arthur e #McKennie per il festino - con annessa violazione delle… - StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - romeoagresti : ?? La #Juventus, oltre alla multa, sta valutando possibili sanzioni disciplinari verso #McKennie, #Arthur e #Dybala… - lo_scettico_ : RT @LaStampa: Multati e sospesi: la Juve usa il pugno duro per McKennie, Dybala e Arthur - Ma_Do_Sd : RT @cosimofcj: “Il festino di mckennie arthur e Dybala con coca e mignotte sarà incluso nella serie All or Nothing di Amazon “ (Romeo Agres… -