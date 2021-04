Denise Pipitone | si attendono risultati del test del DNA

(Di venerdì 2 aprile 2021) Grande attesa per ideldel DNA di Olesya, la ragazza russa che si pensa possa essere. Il legale di Piera Maggio fa sapere: “Aspettiamo i, se ci saranno ritardi contatteremo l’ambasciata Russa”. La ragazza, in effetti, è molto somigliante a Piera Maggio e la coincidenza più inquietante è che anche lei cerca la mamma, ed è stata rapita da bambina. Come riportato ieri a Pomeriggio 5, quando la piccola fu ritrovata, era senza documenti con sé e per poter stabilire la sua età dovettero farle unsull’ossatura. Dovrebbe avere all’incirca vent’anni, proprio l’età di. Ecco le parole di Olesya Rostova: “Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola. I nomadi mi dicevano che la mia mamma mi aveva portato ...

Piera Maggio manda un messaggio a Storie Italiane: 'Speranzosa di riabbracciare mia figlia' Ha inviato un audiomessaggio registrato a Storie Italiane Piera Maggio, madre di, in questi giorni molto delicati per via della segnalazione arrivata dalla Russia, ...L'ultima speranza per Piera Maggio di ritrovare la figliaviene dalla Russia. Ripercorriamo i 17 anni di misteri e false piste dalla sua scomparsa Negli ultimi giorni si sono riaccesi i riflettori su uno dei gialli più noti degli ultimi vent'..."Mammina mia ti ho sempre cercato", dice la giovane in lacrime in una trasmissione televisiva russa "Non so cosa altro dire adesso".Dalla Russia arriva l'esito del primo test del Dna effettuato su Olesya, la giovane russa che potrebbe essere Denise Pipitone ...