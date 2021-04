Covid | a Bergamo 264 nuovi positivi In Lombardia 3 961 casi | oltre 57 mila test

Advertising

StefanoFeltri : +++ Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte: sapeva tutto dal 2 marzo 2020, quando… - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - LegaSalvini : ZONE ROSSE A BERGAMO: IL VERBALE SEGRETO SMENTISCE LA VERSIONE DI CONTE - webecodibergamo : Lombardia, i dati di venerdì 2 aprile - Vafankulu_Euru : RT @Giovanni7769: Bergamo, grande campagna vaccinale contro la meningite, la stessa zona dove il covid ha fatto più vittime So che voi dire… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo

L'Eco di Bergamo

... nelle mani di un paio di architetti e di una ditta subappaltatrice della provincia di, ... se può garantire che all'interno del cantiere siano rispettate tutte le regole relative ale ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti ditrasferiti a Catanzaro, mentre non sono ...Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ... Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 264, a Brescia 656, a Como 299, a Cremona 137, a Lecco 97, a ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...