Cosa è possibile fare per le feste di Pasqua

AGI - L'Italia diventa tutta zona rossa per i tre giorni delle feste di Pasqua al fine di limitare gli spostamenti ed impedire assembramenti e contagi. Una Pasqua blindata dunque che scatterà il 3 aprile, giorno della vigilia per finire il 5, lunedì di Pasquetta. Cosa sarà possibile fare il 3, 4 e 5 aprile? Il decreto legge del 12 marzo 2021 ha stabilito che la zona rossa entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle area classificate in 'zona bianca'. Visite a parenti e amici Dalla vigilia di Pasqua e per tutta la giornata di Pasquetta sarà possibile spostarsi per far visita ad amici e parenti verso "una sola abitazione privata e una volta sola al giorno". Lo spostamento potrà avvenire solo nella stessa Regione e tra le ...

