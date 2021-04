Conferenza stampa Iachini: «Non pensavo di tornare a Firenze. Fiducia in Vlahovic» (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Genoa-Fiorentina Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa. RITORNO A Firenze – «Non ci pensavo, ma allo stesso tempo ero legato alla squadra e all’ambiente. Sono rimasto legato al gruppo e alla società, con i quali abbiamo condiviso delle belle emozioni. pensavo le cose potessero andare meglio, poi è arrivata questa chiamata in un momento di difficoltà, come lo scorso anno. Mi auguro di poter comprendere in fretta cosa non è andato per poter risalire la classifica». Vlahovic – «L’anno scorso ha fatto 6 goal con me, senza rigori. In questa stagione sta facendo meglio e ne sono felice. A inizio campionato ho voluto che rimanesse, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppeha parlato alla vigilia di Genoa-Fiorentina Giuseppe, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro il Genoa. RITORNO A– «Non ci, ma allo stesso tempo ero legato alla squadra e all’ambiente. Sono rimasto legato al gruppo e alla società, con i quali abbiamo condiviso delle belle emozioni.le cose potessero andare meglio, poi è arrivata questa chiamata in un momento di difficoltà, come lo scorso anno. Mi auguro di poter comprendere in fretta cosa non è andato per poter risalire la classifica».– «L’anno scorso ha fatto 6 goal con me, senza rigori. In questa stagione sta facendo meglio e ne sono felice. A inizio campionato ho voluto che rimanesse, ...

