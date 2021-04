Con il patto per l’export stanziati 4.2 miliardi per piccole e medie imprese (Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie al “patto per l’export” firmato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in questi mesi sono già stati stanziati più di 4 miliardi di euro. Questa è una risposta senza precedenti per sostenere e rilanciare le nostre aziende, motore della nostra economia, che stanno subendo gli effetti della crisi. Il patto per l’export si basa su sei pilastri fondamentali: comunicazione, formazione e informazione, commercio digitale, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. Tutti questi elementi sono stati messi a disposizione delle piccole e medie imprese italiane per indirizzarle verso un percorso di esportazione del Made in Italy. Nei prossimi mesi spingeremo sempre più sulla digitalizzazione, ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 2 aprile 2021) Grazie al “per” firmato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in questi mesi sono già statipiù di 4di euro. Questa è una risposta senza precedenti per sostenere e rilanciare le nostre aziende, motore della nostra economia, che stanno subendo gli effetti della crisi. Ilpersi basa su sei pilastri fondamentali: comunicazione, formazione e informazione, commercio digitale, sistema fieristico, promozione integrata e finanza agevolata. Tutti questi elementi sono stati messi a disposizione delleitaliane per indirizzarle verso un percorso di esportazione del Made in Italy. Nei prossimi mesi spingeremo sempre più sulla digitalizzazione, ...

Advertising

stebellentani : certo, se fosse vero che viene cancellata la zona gialla sino al 1/5, lo Stato violerebbe il patto con i cittadini… - evan7527 : RT @VittorioBanti: Che coglione il sindaco di Pisa! In un mondo dove TUTTO e concorrenza (ed è un errore madornale) lui fa l'accordo con Fi… - lucabattanta : RT @VittorioBanti: Che coglione il sindaco di Pisa! In un mondo dove TUTTO e concorrenza (ed è un errore madornale) lui fa l'accordo con Fi… - saldaPress : Ma questa bomba micidiale di Grant Morrison e Frazer Irving l'avete letta? ANNIHILATOR è un trip strepitoso. Lo tro… - Ariel48536344 : @androgino78 @AscoltaNCretino @SimonettaDodd @PaolaTavernaM5S E allora? I due mandati, finora, non sono in discussi… -

Ultime Notizie dalla rete : Con patto "Linea Pisa - Firenze più veloce da subito" PISA - "Velocizzare la linea ferroviaria Pisa - Firenze è possibile già ora e con un investimento minimo - segnalano dalla Uip, l'Unione industriale pisana in Confindustria - . ... fino al patto siglato ...

Cura beni urbani, Comune e privato a braccetto SIENA - Approvato ieri, primo aprile, dalla Giunta comunale un Patto di collaborazione tra l'Amministrazione e la signora Gianna Masiero proprietaria di un'... L'accordo tra le parti durerà due anni con ...

Retroscena Pirlo, spunta un patto con la Juve Corriere dello Sport.it PA, Brunetta: “Basta carta e penna, i concorsi saranno digitali al 100%” Sono queste le novità che il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta vuole portare all’interno della macchina pubblica già annunciate lo scorso 10 marzo con la firma del “ Patto per ...

Roma zona rossa, cosa posso fare? Seconde case, amici, negozi, ecco tutte le regole La chicane dei colori. Ultimo giorno oggi per il Lazio in zona arancione. Da domani, occhio alla virata cromatica con l’ingresso della regione nella fascia rossa che toccherà anche ...

PISA - "Velocizzare la linea ferroviaria Pisa - Firenze è possibile già ora eun investimento minimo - segnalano dalla Uip, l'Unione industriale pisana in Confindustria - . ... fino alsiglato ...SIENA - Approvato ieri, primo aprile, dalla Giunta comunale undi collaborazione tra l'Amministrazione e la signora Gianna Masiero proprietaria di un'... L'accordo tra le parti durerà due anni...Sono queste le novità che il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta vuole portare all’interno della macchina pubblica già annunciate lo scorso 10 marzo con la firma del “ Patto per ...La chicane dei colori. Ultimo giorno oggi per il Lazio in zona arancione. Da domani, occhio alla virata cromatica con l’ingresso della regione nella fascia rossa che toccherà anche ...