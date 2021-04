Cagliari-Verona | i convocati di Leonardo Semplici | assenti Ceppitelli | Sottil e Tripaldelli

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 aprile 2021) Nella giornata di domani il, dopo la sosta per le Nazionali, tornerà in campo alla Sardegna Arena contro l’Hellasnel match valevole per il ventinovesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù, in vista dell’importante impegno, ha diramato la lista dei 22, tra i quali non figuranoe Tramoni. Ecco l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario; Difensori: Godin, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni; Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan; Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. SportFace.