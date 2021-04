AstraZeneca, la soluzione tedesca: seconda dose con altro vaccino (Di venerdì 2 aprile 2021) «Per la seconda dose somministrate un vaccino diverso da AstraZeneca». Così la «bozza di decisione» pubblicata ieri dalla Commissione permanente sui vaccini (Stiko), immediatamente recepita dal governo Merkel che mercoledì prossimo la sottoporrà al vaglio dei 16 ministri della Sanità regionali. In buona sostanza, gli under 60 a cui è già stata inoculata la prima dose del farmaco anglo-svedese «dovranno essere immunizzati con un vaccino del tipo mRna dodici settimane dopo la prima dose». Potranno dunque scegliere se continuare con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 aprile 2021) «Per lasomministrate undiverso da». Così la «bozza di decisione» pubblicata ieri dalla Commissione permanente sui vaccini (Stiko), immediatamente recepita dal governo Merkel che mercoledì prossimo la sottoporrà al vaglio dei 16 ministri della Sanità regionali. In buona sostanza, gli under 60 a cui è già stata inoculata la primadel farmaco anglo-svedese «dovranno essere immunizzati con undel tipo mRna dodici settimane dopo la prima». Potranno dunque scegliere se continuare con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

