Anche quest’anno la via Crucis di Francesco non sarà al Colosseo. Nelle riflessioni del Papa il dramma del Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dramma della pandemia irrompe nella Via Crucis di Papa Francesco. Per la seconda volta, nel rispetto delle norme anti contagio, il rito del Venerdì Santo nel quale si ricorda la salita di Gesù al calvario, la sua morte in croce e la sua sepoltura, si è svolto sul sagrato della basilica Vaticana e non come tradizione al Colosseo. quest’anno Bergoglio ha affidato i testi delle meditazioni e delle preghiere al gruppo scout Agesci “Foligno I” dell’Umbria e alla parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Le immagini delle quattordici stazioni sono disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal Fattoria”. Nelle riflessioni della Via Crucis rivive Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildella pandemia irrompe nella Viadi. Per la seconda volta, nel rispetto delle norme anti contagio, il rito del Venerdì Santo nel quale si ricorda la salita di Gesù al calvario, la sua morte in croce e la sua sepoltura, si è svolto sul sagrato della basilica Vaticana e non come tradizione alBergoglio ha affidato i testi delle meditazioni e delle preghiere al gruppo scout Agesci “Foligno I” dell’Umbria e alla parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Le immagini delle quattordici stazioni sono disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal Fattoria”.della Viarivive...

borghi_claudio : E vabbè, quest'anno non c'è l'influenza perchè si mettono le mascherine però c'è il covid perchè non se le mettono… - ItalyMFA : Anche quest’anno la #Farnesina spegne le sue luci per aderire a #MilluminodiMeno, la giornata del Risparmio energet… - DSantanche : Quest'anno alcune libertà fondamentali, dei diritti basilari dettati dalla nostra Costituzione, sono stati negati d… - FrancescoGrana : Anche quest’anno la via Crucis di Francesco non sarà al Colosseo. Nelle riflessioni del Papa il dramma del Covid… - fattoquotidiano : Anche quest’anno la via Crucis di Francesco non sarà al Colosseo. Nelle riflessioni del Papa il dramma del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Anche quest’anno Don Giulio, il prete pro gay: “La Chiesa incide anche sulla legge contro l'omotransfobia” LE IENE