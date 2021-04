Al via a Napoli la sperimentazione del vaccino Takis (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Ha preso il via con la prima iniezione all'istituto tumori di Napoli Pascale la sperimentazione del vaccino italiano anti Covid-19 ideato da Takis. Un vaccino interamente made in Italy che vede uniti tre ospedali, uno del Nord, il San Gerardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud il Pascale. I tre centri sono coinvolti nella sperimentazione di fase I/II, che all'inizio coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, cui dopo si aggiungeranno fino a 240 volontari sulle dosi più promettenti. A Napoli, l'equipe di Paolo Ascierto sta selezionando da un mese i volontari, tutti sani, dai 18 ai 60 anni di età. La prima dose è stata iniettata ad Alessandro Esposito, 26 anni, giovane ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Ha preso il via con la prima iniezione all'istituto tumori diPascale ladelitaliano anti Covid-19 ideato da. Uninteramente made in Italy che vede uniti tre ospedali, uno del Nord, il San Gerardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud il Pascale. I tre centri sono coinvolti nelladi fase I/II, che all'inizio coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, cui dopo si aggiungeranno fino a 240 volontari sulle dosi più promettenti. A, l'equipe di Paolo Ascierto sta selezionando da un mese i volontari, tutti sani, dai 18 ai 60 anni di età. La prima dose è stata iniettata ad Alessandro Esposito, 26 anni, giovane ...

Corriere : Napoli, insegue i rapinatori che gli hanno portato via l’orologio di lusso e li investe con l’auto: 2 morti - capuanogio : ?? #ADL vara il piano tagli per il #Napoli: tutti cedibili, soprattutto chi ha gli ingaggi più pesanti. Via anche… - ciropellegrino : Addio al Cinema Arcobaleno del Vomero: arriva il supermercato cinese - GVLDENXH : RT @imxfallvng: ho comprato questa maglia da tezenis con scritto Louis Tomlinson ?????????? (per chi è di Napoli l'ho preso da quello a via Luca… - Agenzia_Italia : Al via a Napoli la sperimentazione del vaccino Takis -

Ultime Notizie dalla rete : via Napoli Ecco come si rilassa Spalletti, l'ironia dei social ... che sia in Italia (piace a Fiorentina e Napoli) o all'estero ma intanto Luciano Spalletti si sta ...una grande attività fisica e questo a mio avviso lo rende uno sport geniale" Arrivano le reazioni via ...

Hellasmania: giù le mani da Juric! Giù le mani dal progetto Hellas ... si parla di Fiorentina, della Lazio e soprattutto del Napoli, che pare aver fatto più di una ... che, non avendo più un saldo motivo per rimanere, qualora fossero in dubbio, sceglierebbero la via che ...

Via Napoli, si ristruttura il campino da basket al Villaggio scolastico Il Tirreno Napoli intitola luoghi della città a Necco, Giuffrè, Berardini e Stein A Luigi Necco giornalista, divulgatore non solo sportivo ma della cultura napoletana, amante della sua Napoli per la quale si è speso con passione civile sarà invece dedicato lo slargo che collega ...

Battipaglia, rapina in una ditta di bevande, colpo da 15mila euro: arrestato uno dei tre malfattori Le indagini condotte dalla Sezione Operativa dei carabinieri di Battipaglia hanno permesso di accertare che la vettura era transitata poco dopo la rapina lungo l’autostrada A3 in direzione Napoli e ...

