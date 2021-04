Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON ASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LUE USCITEFIUMICINO ED OSTIENSE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO E LA PROVINCIALE PALOMBARESE DIREZIONE COLLEVERDE RIMANENDO IN VIA NOMENTANA A TOR LUPATA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO ...